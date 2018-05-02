Facebook Bu Seferde Instagram Resimlerinizi Kullanıyor!

Uzun bir süredir konuşulan Facebook skandallarının sebebi, bildiğiniz gibi verilerin izinsiz alınmasıydı. Ancak görünüşe bakılırsa Facebook bunu alışkanlık haline getirdi ve şimdi de Instagram resimlerinizi yapay zeka algoritmalarını eğitmek için kullanıyor.

Bizler sosyal medyada birçok paylaşım yapabilir hatta bazen de bunu saklama gereği duymayız. Ancak koşul her ne olursa olsun bu içeriklerin çalındığını görmek can sıkıcı olabilir. Bu noktada büyük bir güvensizlik kazanmış olan Facebook, Instagram hesaplarından aldığı resimler ile yeni skandalların kapısını açıyor olabilir.

Facebook, yapay zeka algoritmalarını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu resimleri Instagram hesaplarından alması nedeni ile bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu defa Instagramda paylaştığınız mükemmel bir şekilde oluşturulmuş çerçeveli bir gün batımı fotoğrafınız, görüntüdeki nesneleri anlamak için yapay zeka algoritmalarının eğitim aracı oluyor.

F8 konferansında bu konunun duyurusunu yapan şirket, kamuya açık hashtag’lerin bu konudaki en çok başvurulan analiz kaynakları olduğunu belirtti. Diğer bir yandan açıklama yapmadan milyarlarca görüntü toplayan Facebook, bu kadar kolay bir yöntem kullanmanın da rahatlığını yaşıyor diyebiliriz. Bu noktada ileride sorun yaratabilecek olan durumun, Facebook’un başına bela olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.