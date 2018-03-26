Sosyal medya devi Facebook hakkında ne kadar komplo teorisi varsa bir bir doğrulanmaya başladı. Aslında uzun zamandan beri tartışılan, mobil uygulama vasıtasıyla mesajlaşma ve arama bilgilerine ulaştığı iddiası, ilk defa ciddi bir suçlamaya neden oldu. Üstelik yıllar boyunca Android cihazların bütün haberleşme verilerini depoladıkları söyleniyor.

Facebook, geçtiğimiz hafta başında ortay çıkan Cambridge Analytica krizi ile birlikte mum gibi erimeye, değer kaybetmeye başladı. Milyonlarca insanın bilgilerinin çalındığı ortaya çıkınca, kendisi dışındaki sosyal medya sitelerinde #DeleteFacebook hareketi başladı. Bu hareket, son yılların en büyük sosyal medya hareketlerinden birisi oldu.

Zuckerberg’in ABD ve İngiliz gazetelerinde tam sayfa özür metninin yayınlandığı gün, Ars Technica isimli bir internet sitesi ortalığı sallayan bir iddia daha gündeme getirdi. Yıllarca Android telefonlarla yapılan görüşmeler ve mesajlaşmalar, Facebook tarafından kaydediliyordu. Bildiğiniz üzere Android, dünyanın en yaygın kullanılan mobil işletim sistemi. Apple dışındaki bütün cihazlar, bu iddianın etkisi altında.

Facebook kullanıcı verilerinin oldukça güvenli bir dizi sunucuda depolandığını kabul ediyor. Ayrıca bu verilerin hiçbir şekilde satılmadığına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Neden veri toplanıldığına ilişkin, “Facebook kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için” açıklaması yapılıyor.

Bize soracak olursanız, milyarlarca insanın kişisel verisini toplamak o kadar da masum bir şey değil. Bunun altında kuvvetle ihtimal, sadece “deneyim iyileştirme” kaygısı olamaz.

Diğer taraftan Facebook, telefon aramaları ve mesajlaşmaları toparlamadığını söylüyor. Zaten Cambidge Analytica skandalından önce de bazı şeyler reddediliyordu. Messenger ve Facebook Lite uygulamalarının veri depolamaya ilişkin bir ayarı olduğundan bahseden sözcüler, bu seçeneğin deaktif edilebileceğini vurguluyor. Yani işi kullanıcı sorumluluğuna itiyorlar.

Kullanıcıların veri toplama ayarını kapattıktan sonra, daha önce toplanan verilerin de silineceğini belirten Facebook, bu özelliğin 2015’ten bu yana Messenger’da ve sonrasında da Facebook Lite üzerinde bulunduğunun altını çiziyor.

Android cephesinin sahibi Google'ın ise henüz Facebook’un kendi cihazlarından veri topladığına dair resmi bir açıklaması bulunmuyor.

