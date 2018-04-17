Resmi Facebook blogu üzerinden bir açıklama yayınlayan Ürün Yönetim Direktörü David Boser, ''Çoğu web sitesi ve uygulama verilerinizi topluyor.'' diyerek yaptıklarının doğal bir şey olduğunu savundu.

100 milyona yakın üyesinin kişisel verilerini Cambridge Analytica isimli politik analiz şirketine sızdıran ve bu şekilde Birleşik Devletler ve İngiltere’deki seçimlerin sonucunu etkilemeyi başaran Facebook, skandalın ortaya çıkmasının ardından kişisel veri gizliliği tartışmalarının merkezine oturmuştu.

Skandal ortaya çıkmaya başladığından bu yana kendini savunmaya çalışan Facebook, resmi blog sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Facebook Ürün Yönetim Direktörü David Boser imzalı açıklamada IP adresleri ve tarayıcı bilgilerini nasıl aldığına dair bilgiler yer alırken, bunu yapan tek şirketin Facebook olmadığı dile getirildi:

‘’Twitter, Pinterest ve Linkedin’in her biri de kullanıcıların diğer servislerde paylaşımlar yapmasını sağlayan benzer Beğen ve Paylaş tuşları bulunuyor. Google’ın ise popüler bir analitik servisi var. Ayrıca Amazon, Google ve Twitter da kullanıcılara hesaplarını kullanarak diğer servislere bağlanma seçenekleri sunuyor. Bu şirketler ve daha birçoğu ayrıca reklam hizmetleri de sunuyor. Aslına bakılırsa, çoğu web site ve uygulama, onları her ziyaret ettiğinizde birçok şirkete aynı bilgileri gönderiyor. Örneğin YouTube dışındaki bir sitede YouTube videosu gördüğünüzde, aslında tarayıcınız videoyu YouTube’dan talep ediyor ve YouTube videoyu size gönderiyor.’’

Bu açıklama ile birlikte anlaşılıyor ki Facebook, kişisel veri gizliliğini ihlal ettiğini kabul etmek ve bu durumu tersine çevirmek yerine 'herkes verilerinizi topluyor biz niye toplamayalım' demeyi tercih ediyor. Açıklamada haklılık payı olduğu bir gerçek, fakat Facebook’un suçlandığı şey verileri toplamak değil onları satmak.

Geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg’in Senato’daki ifadesinde kongre üyesi Ben Lujan tarafından Facebook’a üye olmayanların da gölge profilleri oluşturulup oluşturulmadığı yönündeki soru, Zuckerberg tarafından yanıtsız bırakılmıştı. Fakat Boser, ‘’Bizim servislerimizi kullanan bir site veya uygulamayı ziyaret ettiğinizde, Facebook hesabınız olmasa bile bize bilgi gönderiliyor. Bunun sebebi ise diğer sitelerin kimin Facebook hesabına sahip olup olmadığını bilmemesi. Birçok şirket benzer servisler sunuyor ve tıpkı Facebook gibi onlar da bu bilgiyi alıyor.’’ diyerek soruyu kısmen de olsa yanıtlamış oluyor.