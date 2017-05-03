Oculus'ta Yaşanan Seks Skandalının Ardından Yönetim Değişti!

Oculus'un baş yöneticilerinden Dov Katz, adının karıştığı skandal ardından kovuldu. Ancak diğer çalkantılar hala devam ediyor.

Teknolojinin güvenilir haber kaynaklarından TechCrunch’ın öğrendiğine göre, Facebook'un sanal gerçeklik alanındaki yan kuruluşu Oculus'daki bir yöneticinin adı seks skandalına karıştı. Reşit olmayan bir bireyle ilişki yaşadığına dair haberler tüm şirkette sallantılara sebep olmuş ve yönetici, polis tarafından tutuklanmıştı.

Dov Katz’un toplantı sırasında, 15 yaşındaki bir kız olduğu belirtilen görevli bir kişiden seks talebinde bulunduğu iddia edilerek Aralık ayı sonlarında Embassy Suites'te tutuklanmıştı. Katz, seks için 300 dolar önerdiğini de verdiği ifadede kabul etmişti.

LinkedIn'e göre Katz'ın yerini alan Amir Frenkel, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Oculus'ta Computer Vision başkanlığı rolüne geçmeden önce, mühendislik müdürü olarak geçen yılın Kasım ayında Facebook'a katılmıştı. Facebook'a katılmadan önce ise, Google Glass ve Project Aura nitelikli sanal gerçeklik ürünlerini çevreleyen girişimler üzerinde Google’da giyilebilir teknolojilerden sorumlu müdürdü.

Bir Oculus sözcüsü ise, Katz'ın artık şirketteki bir çalışan olmadığını onayladı. Bu skandal, son birkaç aydır kadro yenilikleri yaşayan Oculus için yersiz bir tarihte ortaya çıkıyor; şirketin önde gelen çalışanlarının birçoğunu değiştirdiğini biliyoruz. Facebook'a 2014 yılında dahil olduğundan bu yana Oculus daha etkin bir örgütsel yapıya kavuştu ve entegre bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Aralık ayında ise, Oculus kurucularından ve şu anki CEO'su Brendan Iribe, ani bir kararla şirketteki PC tabanlı VR girişimlerine öncülük etme görevinden istifa edeceğini duyurmuştu. Eski Xiaomi yöneticisi Hugo Barra ise bunun üzerine geçen ay şirketin dizginlerini devraldı, ancak Oculus'un CEO'su olarak değil. Bunun yerine, unvanını Facebook'un ve Oculus'taki VR girişimlerini denetleyen Facebook'un "VP of VR" nin ünvanını aldığını görüyoruz.

Oculus kurucu ortağı Palmer Luckey, 2016 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Clinton karşıtı bir çevrimiçi eylem grubuna yaptığı finansmanla ilgili skandalın sonrasında şirketi sessizce terk etti. Bu durum üzerine Facebook’un geliştirilerinin bir kısmı da öfkeli ve firmanın bu kararını protesto etmeye hazırlanıyorlar.

Katz'la olan bu durum, mevcut liderlik sıkıntılarında açıkça sıkca görülen bir sebep. Ancak hiç şüphe yok ki Facebook, siyasi, yönetimsel ve Katz’ın adının karıştığı gibi ahlak dışı olaylarla fazlasıyla çalkalanıyor. Söz konusu olayların şirketin aşması gereken en büyük sorunlar olduğunu söylemek hiç zor değil.