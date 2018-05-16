Facebook, Cambridge Analytica'nın çaldığı verileri sildiğine dair aldığı tek bir imzayı kanıt olarak sunuyor. Peki bu yeterli mi?

Facebook ve Zuckerberg, Cambridge Analytica davası ile uğraşmaya devam ediyor. Savunma olarak çalınan verilerin 2015 senesinde silindiğine dair yetkililerden 'imza' aldıklarını söyleyen Facebook yetkilileri, sonrasında Cambridge Analytica'nın kendilerine yalan söylediğini ve verilerin silinmediğinden haberleri olmadığını söylemişlerdi. Ancak bu ifadeler çok tatmin edici bulunmadı.

2016 senesinde durumun farkına vararak şirkete verileri silmeleri için bir mektup gönderen Facebook yetkilileri, verilerin silindiğine dair herhangi bir resmi işleme ya da notere ihtiyaç duymadan, Christopher Wylie'ın bir imzası ile duruma ikna olmuşlar. Normal olarak bu durum bolca eleştirildi. Facebook sözcüleri, her iki taraf adına da imzalanmış belgeler olduğunu ve verilerin silindiğini düşündüklerini söyleseler de, hukuk süresi boyunca bu konu sıkça gündeme gelecek gibi duruyor.

Konuyla ilgili olarak devam eden pek çok dava var ve İngiltere, geçtiğimiz günlerde Zuckerberg'i suçlu ilan ederek konuya bakışını ortaya koymuştu. Kanada'lı bazı siyasetçiler ve ilgili kişiler de Facebook'un veri ihlali konusunda tahmin edilenden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu düşündüklerini açıklamışlardı. Yaşanan tüm skandallara rağmen Facebook'un son iki yılın en kazançlı dönemini davalar devam ederken yaşaması da oldukça ilginç bulunmuştu.