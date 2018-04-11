Bir Facebook sözcüsü, Cambridge Analytica başta olmak üzere 2015’ten önce hizmet veren pek çok kişi ve kurumun elinde insanların özel mesajlarına erişiminin bulunabileceğini açıkladı.

Facebook, Cambridge Analytica’nın çaldığı veriler hakkında yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, İngiliz akademisyen Alesandr Kogan’ın tasarladığı kişisel veri toplama uygulamasını indiren 305.000 kişiden yüzde 0.5’inin özel mesajlarının da ele geçirildiğini açıkladı. Facebook’un yaptığı bu açıklamaya göre bu uygulama aracılığıyla 1.525 kişinin özel mesajlarına erişildiği belirtildi.

Facebook, yaptığı açıklamaların devamında mesajlaşma uygulamasının farklı kullanıcıları da kapsadığı için, verileri elde eden kişilerin sayısının tahmin edilenden daha çok olabileceğini açıkladı. Konuyla ilgili BBC’ye konuşan Facebook sözcüsü, “2015'ten önce, Facebook politikası uyarınca program geliştiricilerin mesaj kutusuna erişimine izin veriliyordu ama yalnızca kullanıcının buna rızası olduğu durumlarda” şeklinde açıklama yaptı.

Facebook’tan verileri çaldığı için suçlanan Cambridge Analytica, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiliz akademisyen Alesandr Kogan’ın elde ettiği verilere “yasal olarak” sahip olduğunu belirterek yüzlerce farklı firmanın Facebook verilerini benzer şekilde kullandığını söyledi.

Facebook, Cambridge Analytica tarafından verileri çalınan 87 milyon kullanıcısına uyarı mesajları göndermeye başladı. ABD ve İngiltere’de yaşanan siyasal olaylara doğrudan etki ettiği düşünülen bu veri skandalının ne zaman durulacağı ise şu an için bilinmiyor.