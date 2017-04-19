Facebook, F8 Organizasyonunda Yeni VR Bombasını Patlattı!

Facebook, geçtiğimiz ay tanıttığı Stories özelliğinden sonra F8 2017 organizasyonunda yeni VR bombasını patlattı. Camera Effects Platform, hem sanatçılar hem de geliştiriciler için bulunmaz bir nimet olacak.

Mark Zuckerberg, Facebook'un F8 2017 konferansının ilk gününde Camera Effects Platform adlı yeni geliştirilmiş gerçeklik platformunu duyurdu. Açık beta sürümünde başlatılan uygulama, akıllı telefon kameralarını AR(Artırılmış Gerçeklik) platformuna dönüştürerek sanatçılar ve geliştiriciler için Facebook kamerası efektleri yaratma olanağı sunuyor.

Camera Effects Platformu, Frames Studio ve AR Studio olmak üzere iki ürün içeriyor. Küresel olarak kullanılabilen Frames Studio, profilde kullanılan resim çerçeveleri ve Facebook kamerasında kullanılabilen çerçeveleri tasarlamanıza izin veren bir düzenleme mimarisi. Artık beta uygulamalar için açık olan AR Studio, canlı videolar sırasında hareket, çevre veya etkileşime tepki veren maskeler, komut dosyası efektleri, hareketli çerçeveler ve diğer AR teknolojileri oluşturmak için kullanılabiliyor. Geçtiğimiz ay da Facebook, eğlenceli maskeler, çerçeveler, etkileşimli filtreler ile uyumlu Facebook Stories'i yayınlamıştı.