Facebook, merkezi mobil uygulamasına getirdiği Hikayeler özelliğinin yanı sıra uzun bir süredir canlı yayın yapma ve arkadaşlarımızda etkileşimimizi arttırma şansı veriyor. Ancak olmayınca olmuyor, o yayınlar haddinden fazla gecikmelerle yayınlanıyor. Ne demek istediğimizi klibi izleyince anlayacaksınız.

Tamam, canlı yayınların her zaman gecikmelerle izleyiciye ulaştığını biliyoruz; bu, yayıncılığın altın kuralı haline gelen bir fenomendir. Ancak kullanıcı etkileşimini arttırmak amaçlı yapılan arayüzlerde canlı yayın yapmak, gecikmeleri oldukça sıkıcı bir hale getirebilir.

Hatta, Skype gibi video konferans görüşmelerine izin veren uygulamaların gecikmeleri en aza indirmesi gerekiyor. Yoksa bütün akış bozuluyor ve iletişim kurmak anlamsızlaşıyor. Facebook Live gibi servislerde bu gecikmeler, bazen birkaç saniyeyi geçiyorlar.

Indie Rock müzik tarzını icra eden Bear Claws müzik grubu ise zekice ve nükteli bir hareketle son şarkılarının klibini Facebook canlı yayınlarında oluşan gecikmeleri kullanarak çekti. Müzik yaptıkları yerin arkasına bir projeksiyon perdesi yerleştiren grup üyeleri. Gerçek kayda önde devam ederken arka planda oluşan gecikmeleri kullanarak, şarkılarının altyapısını oluşturdular. Mükemmel bir senkronizasyonla, geciken canlı yayın sesleri sonsuz bir sarmal yaratınca şarkılarına devam ediyorlar.

"Her enstrümanı, ritmi ve melodiyi Facebook’un gecikmelerini kullanarak karmaşık bir şekilde kaydettik.” diyen Bear Claws, muhtemelen teknoloji gündemini kullanarak yeni şeyler yaratmanın en eğlenceli yolunu bulmuş. Tebrikler :)