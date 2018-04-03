Facebook’un tüm kullanıcılara sunduğu canlı yayın hizmeti, travmalara neden olabilecek içeriklerin internet ortamında yayılmasına neden oluyor. Yaşanan son olay, ABD’nin Houston eyaletinde meydana geldi. Arabanın içinde silahla oynayan bir kadın, arkadaşını başından vurdu.

Arkadaşlarıyla ABD’nin Houston kentinde arabalarının içinde oturan 3 arkadaş, Facebook’ta canlı yayın açıyorlar. Yayın başlangıcının üzerinden çok uzun süre geçmeden ön koltuktaki kadın, eline bir silah alıyor. Ardından silahı savurarak şakayla karışık küfürler etmeye başlıyor ve sağında oturan Deyvn Holmes’i başından vuruyor.

Holmes, şu anda yaşam mücadelesi veriyor ve durumu oldukça kritik. Facebook üzerinden yayınlanan görüntüler, çeşitli platformlarda milyonlarca insana ulaşmış durumda.

Yaşanan olay son derece travmatik olduğu için aşağıya görüntülerin kesilmiş halini koyuyoruz:

Silahı ateşleyen 25 yaşındaki Cassandra Amper, bu çekimin ardından polisler tarafından tutuklandı. Kendisinin görüntülerde “Beni sinirlendiriyorsun Bay Holmes” dediği duyuluyor. Ardından “Bir şeyler söyle seni or...u! diyor ve tetiği çekiyor. Aracın arkasındaki adam ve kadın hızlı bir şekilde inerek kaçmaya çalışıyorlar. Bu sırada hala hayatta olan Holmes’un başından da ciddi derecede kan akıyor.

Damper’ın silahı yok etmek ve kanıtları ortadan kaldırmak gibi suçları da bulunuyor.

Sosyal medyada gün geçtikçe yoldan çıkan canlı yayınlar ve içerikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu görüntüleri izleyen milyonlarca insan arasında çocuklar da bulunması, mevcut sıkıntıyı daha da önemli hale getiriyor.