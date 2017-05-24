Facebook Canlı Yayınına Sohbet Özelliği Geliyor!

Facebook canlı yayınına gelecek yeni özellik ile artık canlı yayınları bölmeden, yayın içeriği hakkında sohbet edebileceğiz. Test aşamasında olan özellik, yaz aylarında tüm kullanıcılara sunulacak.

Sosyal medya devinin canlı yayın akışları gün geçtikçe daha kaliteli içeriklerle genişlemeye başladı. Artık popüler dizilerin, filmlerin, dünya çapında yayımlanan spor müsabakalarının bile resmi yayınlarını izlemek mümkün.

Hal böyle olunca, takipçilerin yayını izlerken kurduğu etkileşimin kalitesi de tartışılıyordu. Özellikle çok katılımcısı olan yayınların altında uzayıp giden yorum kuyruklarında, arkadaşınızı ya da cevap vermek istediğiniz bir yorumu bulmak karın ağrıtıyordu. En azından arkadaşlarımızla ilgili olan kısmı için Facebook çok kullanışlı bir çözüm getirdi.

Söz konusu yeni özellik, yayın akışı esnasında listenizde bulunan istediğiniz kişiyle mesajlaşmanızı sağlıyor. Görüntünün altında “Bu yayın için bir sohbet başlat” butonu sayesinde listenizdeki bir arkadaşınızla yayını terk etmeden iletişim kurabiliyorsunuz.

Ayrıca yayın hakkındaki konuşmanıza yayın sona erince Messenger üzerinden sohbete kaldığınız yerden devam edebilir, sohbet baloncuğu üzerinden dilediğiniz zaman eski konuşmalara göz atabilirsiniz. Facebook’un söz konusu özelliği şu an test ettiğini ve bu yaz aylarında tüm ülkelerde Android ve iOS kullanıcıları için yayımlayacağını belirtelim.