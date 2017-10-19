Yüzyılın en can alıcı ve trajik hastalıklarından olan Aids, HIV virüsü aracılığıyla özellikle 3. dünya ülkelerinde kol geziyor. Tıp bilimi virüsü durdurmanın yollarını ararken, gittikçe yozlaşan sosyal medya üzerindeki sapkınlıklar bu konudan bile prim kazanmaya yöneliyorlar.

Aids hastalığına sebep olan HIV, yaşadığımız yüzyılın en tehlikeli virüslerinden birisi. Günümüzde pek çok sağlık örgütü, bu virüsün neden olduğu semptomları azaltmaya yönelik ilaçlar ve çeşitli aşılar üretiyor. Tartışmalı bir şekilde hala kalıcı çözümü bulunamayan Aids hastalığından dolayı hayatlarından kopan insanların sayısı artıyor. Bu kişiler HIV virüsü taşıyıcısı olarak hayatta kalsalar dahi yaşam kaliteleri önemli ölçüde azalıyor.

Tristan Roberts adındaki bir adam, kanepede iki arkadaşıyla beraber oturup Facebook üzerinden canlı yayın başlattı. Önlerindeki cam sehpa üzerinde hidrojen peroksit, su, plastik şişeler ve şırıngalar bulunuyordu. Roberts dahil kendilerini “biohackers” olarak tanımlayan 3 kafadar, kendi yaptıkları aşıyla HIV virüsünü tedavi edeceklerini savundular.

27 yaşında bilgisayar programcısı olan Roberts kendisini "göçebe" olarak tanıtıyor. Muhtemelen de bir internet canlı akışında gen terapisi yapan ve uygulayan ilk kişi olarak tarihe geçiyor.

6 yıl önce HIV pozitif tanısı koyulan Roberts’e son iki yıldır ilaç veriliyor ve bu sayede sağlığı kontrol altında tutuluyor. Ancak kullanılan ilaçların yan etkileri çok ağır olduğundan çeşitli komplikasyonlarla karşılaşıyor. Muhtemelen hastalıktan veya tedavi yöntemlerinden sıkılmış olacak ki, bu amansızlığa bir çözüm getirmek istemiş. Aslında böylesine hareketlerin altında derin psikolojik etmenler yatar. Hasta psikolojisi, normal insandan beklenilmeyecek davranışların sergilenmesine yol açabilir.

Robets çeşitli makalelerden ve araştırmalardan edindiği bilgilere dayanarak, kendi geliştirdiği aşının ilk deneği olmaya karar veriyor. Üstelik geliştirdiği aşının içerisinde HIV virüsünü gen tedavisi yoluyla yok edecek N6 adında bir gen olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalarda N6 geninin, HIV pozitifli hastalarda doğal olarak üretildiğini fakat virüslerin bu gene karşı antikor geliştirerek savunmaya geçtikleri tespit edilmiş.

Bilim insanları bu genin farklı versiyonlarıyla HIV virüslerinin yok edilebileceğini savunurlarken, çalışmaların hala devam ettiğini vurguluyorlar. Diğer yandan mevcut aşıların laboratuvar ortamındaki testleri yapıldı fakat hiçbir insan üzerinde denenmediler.

Roberts ise bu bilgileri duyunca gönüllü olmaya karar verdi. Hemen aşağıdaki canlı yayın videosunun 51. dakikasından itibaren aşının hazırlanış ve yapılış anlarını izleyebilirsiniz:

Gün geçtikçe sayıları artan ucuz ve profesyonel kaliteden yoksun laboratuvar malzemeleri satan internet siteleri, herkesin kendine özel DNA sipariş verebileceğini savunan yerler insanların mağduriyetlerinden faydalanıyorlar. Sonuç olarak, tıpkı Roberts ve arkadaşları gibi olumsuz örneklerin sayısı artıyor.