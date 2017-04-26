Facebook Canlı Yayınında Bir Baba, 11 Aylık Kızını Öldürdü!

Facebook canlı yayınında bir ölüm haberi daha geldi. Bu sefer hayatını kaybeden kişi, yalnızca 11 aylık bir kız çocuğu. Kendi babası tarafından öldürülen bebek, Tayland'ı ve dünyayı ayağa kaldırdı.

Güne güzel bir haber ile başlamak isterdim, ancak yine hiç yaşanmış olmasını istemeyeceğim türden bir olayla karşılaştık. Bildiğiniz gibi son zamanlarda iyiden iyiye artış gösteren Facebook canlı yayınında ölüm, tecavüz ve darp olayları insanların canını sıkıyor. Maalesef bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Tayland’da bir baba, canlı yayında 11 aylık kızını öldürdü. Ardından kendisi de intihar eden babanın, Facebook’ta yayınlanan klibi görenleri dehşete düşürüyor.

Videolar, bebeğin öldürülmesinden sonra babanın Facebook sayfasında yaklaşık 24 saat erişilebilir oldu. Singapur merkezli Facebook sözcüsünün Reuters’e verdiği demeçte, “Bu korkunç bir olay ve kalplerimiz kurbanın ailesi ile birlikte” dedi. Facebook bu içerikleri engellemeye çok fazla çabalıyor ancak, henüz önüne geçebilmiş değil. Toplamda iki video halinde yayınlanan cinayet girişiminde ilk video 16:50’de ikinci video ise 16:57’de yayınlandı. Bu videoların ilki 112.000 izlenmeye ulaşırken, ikincisi ise 258.000 izlenmeye ulaştı.

Tayland’dan gelen korkunç görüntüler, ıssız bir binanın çatısında babanın pembe kıyafetler giymiş kızı Natalie’nin boynuna ip bağlayarak bıraktığı, gerçekten kan donduran görüntüleri içeriyor. Baba Wuttisan’ın intiharı Facebook’ta yayınlanmadı ancak polis memuru Jullaus Suvannin açıklamalarına göre babanın cansız bedeni kızının yakınlarında bulunmuş. Polis memurunun açıklamalarında, “Karısı onu terk ettiği için sevmemekle ilgili paranoyalar yaşıyordu” dedi.

Video, Tayland Dijital Ekonomi Bakanlığı’nın polisin başvurularına göz gezdirdikten sonra, salı günü öğleden sonra kaldırıldı. Facebook’tan şikayetçi olmayacağını belirten Tayland bakanlığı, Facebook’la iletişime geçtiklerini ve Facebook servis sağlayıcısı olarak, protokollerine göre hareket ederek iyi bir işbirliği yaptığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Amerika’da bir seri katilin yaşlı adamı acımasızca vurduğunu görmüştük. Ondan önce de sayısız taciz ve tecavüz videoları yayınlanan Facebook canlı yayınları, iyiden iyiye can sıkmaya devam ediyor. Facebook önlem almaya çalışıyor ancak kötü niyetli insanlar, yaptıkları eylemler için Facebook canlı yayın özelliğini kullanmaya devam ediyorlar.