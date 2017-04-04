Sosyal medya servisleri son derece keyifli deneyimlerine olanak tanırken, kötü niyetli kişiler tarafından sapıkça emelleri için de kullanılabilir.

Facebook'dan canlı yayınlanan bir cinsel saldırı nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da 15 yaşındaki bir genç göz altına alındı. Bir polis muhabiri, "14 yaşındaki şüphelinin annesinin onu Pazartesi öğleden sonra karakola getirdiğini" söyledi.

14 yaşındaki gencin 15 yaşındaki bir kızı kandırarak 40 kişiye Facebook üzerinden canlı gösterim gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Küçük kız altı adam tarafından cinsel saldırıya maruz kalırken, 40 seks suçlusu da bunu canlı olarak izledi.

Polis Şefi Eddie Johnson

Annenin şikayetinden sonra tüm zanlılar cinsel saldırı ve çocuk pornografisinin üretimi ve yayılması suçlarıyla karşı karşıya. Zanlıların çoğu yakalandı veya yakalanmak üzere. Polis şefi Eddie Johnson, "Bu, benzer bir şekilde gerçekleşen ikinci vaka. Sorumlu gençler utanmalı. Kendilerini küçük düşürdüler, ailelerini küçük düşürdüler ve şimdi yaptıkları için hesap verecekler" açıklamasında bulundu. Ocak ayında Chicago polisi, benzer bir saldırıdan ötürü dört kişiyi tutuklamıştı.