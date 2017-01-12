Facebook Canlı Yayınları, Artık Bilgisayarlardan Yapılabilecek

Yapılan bir duyuruyla, Facebook’ta artık bilgisayarlar üzerinden de canlı yayın yapılabileceği açıklandı.

Facebook’ta uzun bir süredir mobil cihazlar aracılığıyla canlı yayın yapılabiliyor. Ancak şirket, bu konudaki yeni hamleleri doğrultusunda kullanıma sunduğu bazı güncellemelerle birlikte, canlı yayın yapabilme imkanını bilgisayarlara da taşıdı.

Yani artık Facebook sayfaları, bir laptop ya da web kamerası olan bir masaüstü bilgisayar aracılığıyla Facebook’ta canlı yayın yapabilecekler. Facebook’un konuyla ilgili yaptığı duyuruda, bundan sonra sayfaların canlı yayın yapabilecek kişileri belirleyebileceği de belirtildi. Bundan önce sadece sayfa yöneticileri canlı yayın yapabiliyordu ve bu da ister istemez bir kısıtlamaya neden oluyordu.

Bu gelişme, Facebook’un videolarında reklamlara yer vereceğiyle ilgili haberin hemen ardından gerçekleşti. Yani bu, Facebook’un canlı yayın videolarında da reklam gösterebileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte bu yenilik, Facebook’ta canlı yayınların sayısının artmasına neden olacaktır. Ancak bu canlı yayınların içeriklerinin ne kadar kaliteli olacağı şüpheli. İçerik sayısının artmasının, kaliteyi düşürdüğünün en büyük örneği ise Youtube. Video paylaşım sitesi, özellikle son zamanlarda oldukça fazla kalitesiz içerikle doldu.