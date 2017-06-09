Facebook Canlı Yayınlarına Altyazı Özelliği Geliyor

Facebook, canlı yayın özelliğine anlık olarak altyazı özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Videolar, Facebook’un bu hamlesi sonrası çok daha geniş kitleler tarafından izlenecek.

Video izlenme oranının her geçen gün arttığını ve yüklenen her 5 videodan bir tanesinin canlı yayın olduğuna dikkat çeken Facebook, birçok kişinin memnuniyet duyacağı anlık altyazı ekleme özelliğini aktif etmeye hazırlanıyor.

Canlı yayın yapacak kullanıcılar, Live API kullanarak videodaki sesleri yazıya dökebilecekler fakat bunun yapılabilmesi için 3. parti altyazı sağlayıcısı kullanmalılar. Şimdilik ‘büyük’ yayıncıların kullanması beklenilen bu özellik için izleyiciler herhangi bir işlem yapmayacaklar. Yayıncı, direkt olarak bu özelliği aktif edip yayına başlayacak.

Facebook’un video kısmına çok fazla önem verdiğini her fırsatta yineliyoruz. Bu minvalde şirkettin attığı her adım gayet yerinde. Kısa bir süre önce canlı yayına arkadaş davet etme, özel sohbet grupları oluşturma gibi özellikleri yayına alan Facebook’un bu platforma yenilikler getirmeye devam edeceğini düşünüyoruz.