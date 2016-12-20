Facebook Canlı Yayınlarını Zorla İzletecek!

Facebook, getirdiği bir yenilikle, beğendiğiniz sayfaların canlı yayınlarını zorla izletecek gibi bir denetim sunuyor.

Facebook’un bir süredir canlı yayın özelliğine fazlasıyla önem verdiğini görmekteyiz. Neredeyse herkesin canlı yayın yapmasını isteyen Facebook, aynı zamanda bu yayınların da herkes tarafından takip edilmesini istiyor.

Bu sebeple yaptığı bir yenilik ile takip ettiğiniz sayfaların canlı yayınlarını sağ altta pop-up olarak çıkartacak olan Facebook, bildirim yerine “Hacı, senin takip ettiğin sayfa canlı yayında, aha bu da yayın” der gibi otomatik olarak sağ altta canlı yayını başlatacak. Kısa bir süre sağ altta canlı yayın devam ederken dilerseniz bu yayına tıklayarak izleyebilir, ya da sola kaydırarak “Yok, ben almayayım” diyebilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız ise yine kendiliğinden kaybolacak.

Böylelikle canlı yayınların daha fazla izlenmesini amaçlayan Mark Zuckerberg’in bu planı bakalım tutacak mı, hep beraber göreceğiz.