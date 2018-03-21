Facebook’un 50 milyon insanın verisini ABD’deki seçim kampanyasında kullanılmasını sağladığı Cambridge Analytica krizi büyüyor. Eleştirilerin odağındaki CEO Mark Zuckerberg, sessizliğini bozup 24 saat içinde konu ile ilgili bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Facebook bile olsanız, bu kriz yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. 2.2 milyar insanın üyesi olduğu ve artık büyüme ve gelir gibi kaygısı kalmayan şirketin 2016 ABD seçimlerine yönelik skandalları, büyük bir itibar kaybına yol açtı.

Eleştirilerin hedefinde bir dönem yeni nesil iletişim kahramanı olarak parmakla gösterilen ünlü CEO Mark Zuckerberg var. Şirket her ne kadar mağdur olduklarını dile getirip aklanmaya çalışsa da herkes, Zuck’ın ağzından dökülecek sözleri bekliyor.

Normal şartlarda kriz yönetimine ilişkin büyük şirketlerin en yetkili kanaldan, hızlı bir şekilde açıklama yapmaları ve aleve su dökmeleri beklenir. Ancak Camridge Analytica ortaya çıkalı üçüncü günün içindeyiz. Zuckerberg’in ise geçiştirilmiş değil, dolgun bir açıklama yapmak için beklediği söyleniyor.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı pozisyonunda olan Zuckerberg’in bu kimlikle 24 saat içinde bir açıklama yapması bekleniyor. Detaylara göre Zuckerberg, bu açıklamasında güven inşa etmek adına kapsamlı bir yorum getirmek istiyor.

Facebook’un CEO’su hizmetlerini nasıl güvende tutacaklarını ve verilerin gizlilğini arttırmaya yönelik nasıl bir hareket izleyeceklerini bu açıklama içerisinde paylaşabilir.

Süreçte tam olarak neler yaşandığını, bu durumun bizi neden ilgilendirdiğini anlamak adına haber içindeki ilgili içerik bölümlerine tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz, Zuckerberg’in açıklamasını da anbean aktarıyor olacağız.