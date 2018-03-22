Trump'a bağlı bir veri madenciliği firmasıyla (Cambridge Analytica) ilgili bir gizlilik skandalı sonrasında, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal ağda bulunan bazı kamusal ve politik baskıları geri almak için medyaya yönelik mini saldırılara başladı.

Başta CNN olmak üzere bazı yayın kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği röportajda Zuckerberg, Cambridge Analytica'nın seçimleri maniple etmek için 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerini nasıl çaldığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zuckerberg, Trump'ın 2016 kampanyası boyunca 6 milyon dolar gelir elde etti. Bununla birlikte Zuckerberg, "büyük güven ihlali" sebebiyle özür diledi ve hatalarını kabul etti ve kullanıcıları korumak için atacakları adımları açıkladı.

Zuckerberg röportajın devamında, "buna gerçekten çok üzüldüm ifadelerini kullanarak, Facebook, kullanıcılarının verilerini korumak için bir "sorumluluğa" sahip olduğunu söyledi. CEO Mark Zuckerberg, başarısız olursa "insanlara hizmet etme fırsatına sahip olmayı hak" etmediklerini belirtti.

Zuckerberg ve Facebook'un 2 numaralı yöneticisi Sheryl Sandberg yaptığı açıklamada Cambridge'in 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini, seçimlere etik olmayan şekilde müdahale etmek için uygunsuz bir şekilde kullanmış olabileceğini açıklamıştı. Daha önceki haberlerde belirttiğimiz gibi Cambridge Analytica, Donal Trump'ın 2016 seçimlerinde genel seçim kampanyalarını yönetiyordu. Facebook bu açıklamalardan ve medyada çıkan haberlerden sonra %8 oranında değer kaybetti. Bu değer kaybının maddi karşılığının 46 milyar dolar olduğu belirtildi.

Zuckerberg'in CNN röportajıyla ilgili fikirlerini belirten birkaç uzman, önemli bir adım atıldığını söyledi. Ancak bazı uzmanlar ise böyle olmadığını düşünmeye devam ediyor. Genel olarak bakıldığında Zuckerberg'in şirketin zaten daha önce adım attığı, üçüncü şahısların veri kullanım politikalarını işaret ettiği söylendi. Zira bu hareket Cambridge Analytica'yı durdurmaya yetmedi.