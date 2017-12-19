Facebook, uzun yıllardır taciz ve istismar konusunda takındığı (ya da bir türlü takınmadığı) tutum nedeniyle eleştiriliyordu. Ancak bugün şirket, çevrimiçi tacizle mücadele etmek ve kullanıcılara kimlerle etkileşimde bulunabileceği konusunda daha fazla kontrol sağlamak amacıyla birkaç yeni araç duyurdu.

İlk olarak, birisi Facebook'ta bir hesap tarafından rahatsız edildiğinde o hesabı bloke edebiliyordu. Ancak, rahatsız eden kişi yeni bir hesap açarak aynı kişiye tekrardan tacizde bulunabiliyordu. Sosyal ağlardaki gelişmeye bakıldığında artık buun durdurulması gerekiyor. Zira Facebook da bu çerçevede artık bu işleri daha da zorlaştıracak. Site bundan böyle, önceden engellenmiş kişilerin, tekrar taciz faaliyetinde bulunmaması için IP adresleri de dahil olmak üzere bir dizi farklı sinyali kullanacak.

İkinci olarak, kullanıcılar, mesajlarındaki bir konuşmayı yoksayabilecek ve 'Filtrelenmiş Mesajlar' klasörüne taşıyabilecek. Kullanıcılar, gönderen tarafından farkedilmeden konuşmayı okuyabilecek. Bu, aile içi şiddet olaylarından kurtulan kişilerle çalışan grupların, insanların, devam eden herhangi bir istismar riskini izlemesine ve Facebook'ta bir istismarın engellenmesinden kaynaklanan çevrimdışı tacizin engellenmesine kadar yararlı olacağı düşünülen bir araç olarak öne çıkıyor.

Çevrimiçi kötüye kullanımı önlemeye gelince, sosyal ağlar sürekli olarak hiç iyi sonuçlar vermedi. Son zamanlarda yaşanan yanlış adımlar arasında, Twitter'ın intikam pornosu gönderdikten sonra Rob Kardashian'ın hesabını aktif olarak bırakma kararı ve Facebook'daki şiddet içeren birden fazla video akışı gösterilebilir. Büyüyen çevrimiçi taciz sorununun giderilmesi için yeni girişimler yapılmış, ancak halen iyileştirme için bazı adımların atılması gerekiyor. Facebook, ırkçıları hedef alan reklamları durdurmak için çalıştı ve ebeveynlere siber zorbalığı önlemek için daha fazla araç sundu. Şimdi de yeni adımların atılması kararı alındı. Kararlar 2018'de faaliyete girecek ve umarım iyi sonuçlara sebep olacaktır.