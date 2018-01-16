Facebook Çocuk Pornosu Skandalı: 1000’den Fazla Genç Suçlu

Danimarka’da 15 yaşındaki iki gencin Facebook Messenger üzerinden seks videolarının paylaşılması üzerine 1000’den fazla genç insan yargılanıyor.

Danimarka’da 1000’den fazla genç, Facebook Messenger üzerinden cinsel içerikli video dağıtmakla suçlanıyor. Cinsel içerikli videoda 15 yaşında iki çocuğun görüntülerinin yer alması, olayı çocuk pornosuna getirmiş durumda. Bu da Facebook dahil pek çok kurumun olaya el atmasını sağladı.

Danimarka polisi, filme alınan iki kişinin 18 yaşının altında olması nedeniyle, suçlanan kişilerin “çocuk pornosu dağıtmakla” suçlanabileceğini açıkladı. Normalde Apple, Facebook gibi firmalar “gizlilik kurallarına” uyarlar, ancak Facebook burada yaşananları gizliliğin dışında tutarak olayları bizzat Danimarka polisine bildirdi. 2017’nin sonlarına doğru ortaya çıkan ve Facebook gibi sosyal medyaların intikam pornosu, canlı yayın ve video politikalarını baştan gözden geçirmesini sağlayan bu davada, yaklaşık 1000 gencin olaya karıştığı düşünülüyor.

Bu gençlerden 18 yaşının üstünde olanlar polisler tarafından göz altına alınırken, 18 yaşın altındaki çocukların ailelerine haber verildi. Bir Danimarka polis müfettişi, suçlamaların genç insanlara asla seks videoları paylaşmamaları için bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini açıkladı.

Bu olayda suçlu olduğuna karar verilen herkes, yaklaşık 20 gün boyunca hapis cezasına çarptırılacaklar. Ayrıca, bu videoları çocuk pornosu altında yaymaya çalışanların ise 10 yıla kadar cezaya çarptırılacağı düşünülüyor. Danimarka başta olmak üzere, tüm dünyada intikam pornosunu önlemek için ciddi adımlar atılıyor. Peki, sizce atılan bu adımlar yeterli mi? Ya da bunun önüne geçmemizin bir yolu var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.