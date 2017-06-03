Facebook Çocuklara Özel Mesajlaşma Uygulaması Geliştiriyor!

Facebook, çocukların daha güvenli şekilde birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlamak için yeni bir mesajlaşma platformunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Messenger, Instagram, Whatsapp ve kendi platformu ile sosyal medyaya adeta hükmeden Facebook, yine ve ilginç olabilecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi, kısa bir süre sonra çocuklara yönelik yeni bir mesajlaşma uygulamasını kullanıma sunacak; Talk.

Şirketin bilgisayar kodlarının içinde bulunan ve detaylarına ait bilgilerin de ortaya çıktığı Talk, 13 yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik olacak ve uygulamayı kullanmak için çocukların herhangi bir Facebook profiline ihtiyaçları olmayacak. Uygulamanın sunacağı en önemli özellik ise, ebeveynlerin uygulama üzerinden çocuklarının kimler ile konuştuğunu görebilecek olmaları. Ayrıca yabancı kişilerin uygulamayı kullanan çocuklara erişmeleri de mümkün olmayacak.

Bütün kontrolü ebeveynlerin eline bırakacak olan uygulama, çeşitli güvenlik endişelerine karşı dış aramalara tamamen kapalı olacak. Yani uygulamayı kullanmayan biri, uygulamadakilere erişemeyecek. Uygulamayı kullananlar da, sadece ebeveynlerin onayı doğrultusunda iletişim kurmak istedikleri kişilerle bağlantıya geçebilecekler.

"İletişimin bütün kontrolü sizin elinizde olacak ve Messenger'ınız üzerinden Talk uygulamasını kullanan çocuklarınız ile sohbet edebileceksiniz" şeklinde bir açıklamaya sahip olan uygulama, bu özelliği ile de Messenger uygulaması ile bağlantılı olacağını bir nevi açıklıyor diyebiliriz. Sistemin tamamen ebeveyn kontrolü altında olması, sosyal medyada boy göstermek isteyen çocuklar için iyi bir başlangıç olabileceği gibi ailelerin de endişelerini minimum seviyeye indirebilir.

Facebook'un bu yeni sistemi ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor fakat Talk'a yönelik kodların ortaya çıkmasından sonra Facebook, yöneltilen soruları cevapsız bırakmış durumda.