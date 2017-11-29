Facebook, selfie çekerek güvenlik adımından geçtiğiniz yeni bir doğrulama sistemi sunmaya hazırlanıyor.

Facebook, çok yakında yeni bir doğrulama sistemine geçiş yapacak. iPhone X’un piyasaya sunulması ile birlikte iyiden iyiye karşımıza çıkmaya başlayan yüz doğrulama sistemleri, telefon üreticileri dışında diğer büyük platform sahipleri için de yeni bir güvenlik adımı demek oluyor. Facebook’a da yüz tanıma sisteminin olduğu yeni bir kimlik doğrulama sistemi geliyor.

Bu yeni sistem henüz tam olarak bilinmese de, ortaya çıkan bazı bilgilere göre yüzünüzün açıkça gözüktüğü bir fotoğrafla doğrulama sisteminin olacağı düşünülüyor. Bu fotoğrafı Facebook hesabınızla karşılaştırarak hesabın gerçek sahibi olduğunuzu onaylamanız isteniyor. Facebook bu doğrulamayı yaptıktan sonra gönderdiğiniz selfie tarzındaki fotoğraf, şirket sunucularından siliniyor.

Bir Facebook sözcüsü Wired’a doğrulamanın güvenlik amaçlı olduğunu açıkladı. Sözcü, “Arkadaş isteklerini göndermek, reklam ödemelerini oluşturma ve düzenleme gibi pek çok alanda bu tarz güvenlik önemleri kullanıyoruz” dedi.

Kullanıcının kimliğini belirli yöntemlerle doğrulayarak, hesabın size ait olduğu, ödemeyi yapanın siz olduğu gibi güvenlik işlemi gerektiren adımları atabiliyorsunuz. Bu tarz doğrulamaları genel olarak kendi kendine halleden Facebook, lokasyon gibi farklı sebeplerden dolayı bu tarz doğrulamalara başvurabiliyor.