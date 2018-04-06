Facebook yöneticisi Sheryl Sandberg, Facebook'un veri toplama politikasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook COO'su (Chief Operation Officer, yani bir nevi müdür) Sheryl Sandberg, kendisiyle yapılan bir röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Dünya'nın en büyük sosyal medya platformu Facebook, hiçbir veri toplamasaydı ücretsiz olamazdı." diyen Sandberg, kullanıcılara belirli bir yere kadar bu verileri paylaşmama izni verdiklerini, ancak bunun sınırlı olduğunu söyledi.

Facebook'un hiçbir veri toplamadan varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığını, bu durumun Facebook iş modeline aykırı olduğunu belirtti. Sandberg, "Verilerinin toplanmasını istemeyen kullanıcılara 'premium' üyelik seçeneği sunmayı düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru sorulduğunda, böyle bir planlarının olmadığını açıkladı.

Facebook, 2017'nin dördüncü çeyreğinde kullanıcı başına 6.18 dolar kazandı. Bu gelirlerin en büyük kısmını ise ABD ve Kanada'daki kullanıcılar oluşturuyor. ABD ve Kanada'daki kullanıcıların Facebook'a getirdiği yaklaşık kazanç ise kişi başına 26 dolar. Bu da şu anlama geliyor: Aylık en fazla 10 dolar gibi bir abonelik yapmak yerine, bu sistem çok daha kazançlı. Üstelik birçok kullanıcının Facebook için para vermeyeceği de açık bir şekilde görülüyor, bu durumda kârından ödün vermek istemeyen Facebook, ücretli sisteme geçiş yapmayı düşünmüyor.

Cambridge Analytica skandalından sonra itibarı ciddi şekilde sarsılan Facebook, kendini bu durumdan nasıl kurtarır bilinmez; ancak şu bir gerçek ki, bilgilerimiz şirketler için servet değerinde. Sadece Facebook değil, okumadan izin verdiğimiz yerli/yabancı birçok şirket verilerimizi kullanma ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahip oluyor. Verilerinizin güvenliği için, okumadığınız bir şeyi 'okudum' diyerek hemen işaretlemeyin deriz. :)