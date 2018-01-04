Facebook COO'sundan Kanser Savaşçıları Derneğine Destek

Facebook'un en yetkili ikinci ismi olan Sheryl Sandberg, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçın, Saçım Olsun' kampanyasına destek vermek için Türkçe bir video paylaştı.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından 2012 yılında kurulan ‘Kanser Savaşçıları’ Facebook sayfası, 2016 yılından bu yana ‘Saçın, Saçım Olsun’ adında bir kampanya yürütmektedir. Bu kampanyaya katılan gönüllüler, kanser tedavisi sırasında saçlarını kaybeden kişilere peruk yapılması amacıyla saçlarını bağışlamaktadır.

Facebook'ta COO görevini üstlenen ve Mark Zuckerberg’den sonra Facebook’un en yetkili ismi olan Sheryl Sandberg de bu önemle kampanyaya destek olmak için resmi Facebook profilinde bir video yayınladı. Videoda Kader Demirkır adlı kanser tedavisi gören bir kadın, Kanser Savaşçıları ve Saçın, Saçım Olsun kampanyası ile tanışmasını anlatmaktadır.

Videonun açıklamasına ‘Bu video gerçekten çok etkileyici’ diyerek başlayan Sandberg, grubun kurulma nedeni ve amacından bahsederken Kader Demirkır’ın sözlerinden alıntı yaparak kanser tedavisi gören kadınların en büyük korkusunun saçlarını kaybetmek olduğunu, çünkü saçlarını kaybettiklerinde hastalıklarını gizleyemeyeceklerini söyledi.

Açıklamasında ‘Saçın, Saçım Olsun’ kampanyasına da değinen Sandberg, 2016 yılından bu yana 300 kadının kampanya dahilinde gönüllü kişilerin bağışladıkları saçlardan yapılan peruklardan aldığını belirtti. Facebook COO’su açıklamasını tamamlarken, Kanser Savaşçıları’na başkalarına yardım ettikleri ve insanlara ihtiyaçları olan umudu verdikleri için minnettar olduğunu belirtti.