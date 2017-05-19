Counter Strike Turnuvaları Canlı Yayınla Facebook'ta!

Facebook, Counter Strike dahil olmak üzere dünyanın en popüler oyun turnuvalarının kendi platformları üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu.

Oyun turnuvalarının izleyici kitlesi, artık neredeyse futbol ve basketbola yaklaşmış durumda. Yurt dışında e-spor olarak adlandırılan ve çoğu kimse tarafından bir spor dalı olarak görülen bu turnuvalar, bundan sonra Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Daha önce bu turnuvalar, ESPN’de canlı olarak izleniyordu. E-spor’un liderlerinden ESL ise bugün yaptığı açıklama ile toplam 6 farklı dilde yayınlanması üzerine Facebook’la bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşma, şimdilik Counter Strike: Global Offensive’i kapsıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Twitter da benzer bir anlaşma yapmış ve e-spor yaynları ile ilgili 1500 saatlik bir anlaşma imzlamıştı.

Açıklamaya göre ESL, Facebook’a toplam 5.500 saat e-spor içeriği gönderecek ve bunun 1.500’ü platforma özgü olacak. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe ve Almanca dilleriyle yapılacak yayınlardan önce 30’ar dakikalık orijinal Facebook Canlı yayınlar eşliğinde, CS: GO karşılaşmalarında öne çıkan en iyi oyuncuların performansları gösterilecek.

Facebook ve ESL’nin e-spor programları önümüzdeki Haziran ayından itibaren yayın akışına başlayacak. Eğer izlemeyi planlıyorsanız, ESEA’nın şuradaki Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın.