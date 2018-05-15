Facebook’un adı son zamanlarda her ne kadar Cambridge Analytica skandalları ile anılsa da, sosyal medya devi hala iyi şeyler yapmaya devam ediyor. Bu noktada son 6 ayda 1,3 milyar sahte hesap kapatan şirket, adeta kapısının önünü süpürdü.

Facebook denilince hepimizin aklına ilk olarak Cambridge Analytica skandalları gelir oldu. Ancak sosyal medya devi yavaş yavaş kendini toparlamaya ve tahtına oturarak kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Bu noktada uygulamada temizlik yapan Facebook, 1,3 milyar sahte hesabı kapattı.

Nefret söylemleri, terörizm ve şiddet gibi konuların yer aldığı hesapların hedef alındığı temizlik sürecinde Facebook, bu konuların yayılmasını önlemeyi amaçladığını da ifade etti. Topluluk Standartları İcra Raporu’nda açıklanan bilgiye göre kapatılan hesapların çoğu, spam yayma veya dolandırıcılık üzerine kişileri hedef alıyordu.

Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı yöntemde, insan moderatörler de görev aldı. Fakat gelen bilgilere göre işlem henüz tamamlanmadı ve daha temizlenecek bir dolu sahte hesap duruyor.