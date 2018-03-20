2016 ABD Bakanlık Seçimleri sürecindeki sosyal medya kampanyaları, Facebook’u çok farklı bir boyuta taşıdı. Şirket, şimdi de milyonlarca insanın bilgisini satmakla suçlanıyor. Yaşanan gerilimler, güvenlik şefi Alex Satmos’un istifasını beraberinde getirdi.

Facebook, Rus destekli aktörlere ABD halkının fikrine etki etmesi için milyonlarca dolarlık reklam sattı. İddialar başta reddedildi, ancak sonrasında kanıtlarıyla birlikte kabul edildi. Zuckerberg, şirketin 14. doğum gününde itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Ancak yetmedi, şimdi de İngiltere merkezli bir anket ajansının 50 milyon insanın kişisel bilgilerini sattığı ortaya çıktı.

Facebook büyük bir krize girdi ve haberlerin ardından saatler içerisinde %8 değer kaybı yaşadı. Şirketteki çatlaklar gün geçtikçe artarken kurucu CEO Mark Zuckerberg, hala sessizliğini bozmadı.

The New York Times'a göre Facebook’un güvenlik şefi Alex Stamos, istifa dilekçesini sundu ve sözleşmesi gereği 2018’in sonuna kadar çalışmaya devam edecek. Ayrılma nedeni olarak da sosyal medyadaki yalan haberlere karşı nasıl bir önlem alacakları konusunda şirket içinde çıkan anlaşmazlıklar olarak gösterildi. Yalan haberler, Rus destekli aktörlerin satın aldıkları reklamların içinde geniş bir yer tutuyorlardı.

Stamos’un Facebook güvenlik ekibini bütünüyle dağıttığı ve yeniden bir ekip kurduğu öğrenildi. Yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda yetkisini kullanan Stamos, 120 çalışanlık güvenlik kadrosunu yeniden yapılandırdı. İngiltere bağlantılı skandalın ardından Stamos’un Ağustos 2017’den bu yana yaşadıkları da ortaya çıkmış oldu.

Yayınlanan raporlar, Stamos’un şirketteki diğer güvenlik şeflerine nazaran daha açık bir sistem kurmak istediğini gösteriyor. Diğer Facebook yöneticileri, Stamos’un bu şeffaflık yaklaşımından pek de hoşnut olmuyorlar ve gerilimler tavan yapıyor.



Alex Stamos

Bir açıklama yapan Alex Stamos, Facebook içindeki görevinin değiştirildiğini ve bu görevinin bir son olduğunu belirtti. Stamos “Şu anda ortaya çıkan güvenlik risklerini aşmak ve seçimlerdeki güvenlik konusunda çalışmak için zaman harcıyorum” dedi. Ancak Facebook, bu açıklamanın tam tersi yönde bir beyan kullanarak Stamos’un hala güvenlik şeflerinden birisi olduğunu söyledi.

Alex Stamos, Facebook'ta 2015 yılından itibaren çalışmaya başladı. Bundan önce de Yahoo’da aynı görevde bulunuyordu. Routers’a göre Stamos, Yahoo’nın gelen tüm e-postaları NSA ve FBI’a verdiği krizin ardından şirketten istifa etti.

Facebook’un aktif olarak kullanıldığı ve seçim sürecinde olan her ülke için, sosyal medya kullanımı konusunda uyarılar yapılıyor. Yalan haberlere ve toplumun ayrışmasına neden olan görsellere, tartışmalara ortak olmamak gerekiyor. ABD örneğinde olduğu gibi bu kontrollü bilgi kirliliği operasyonları, dış kaynaklı olabilirler.