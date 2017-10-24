Sosyal medya devi Facebook, canlı yayınların daha üst seviyeye ulaşması yeni canlı video araçlarını test etmeye başladı.

Facebook, canlı yayın içeriklerini zenginleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, kullanıcıların üçüncü parti bir yayın programına gerek duymadan daha gelişmiş yayınlar gerçekleştirmesi için gelişmiş canlı video araçlarını test etmeye başladı. Artık web tabanlı canlı video araçlarını kullanarak aynı anda birden fazla kamera ile canlı yayın gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni canlı video araçları, ilk kez Eylül ayında Facebook kodlarının içinde keşfedilmişti fakat düne kadar aktif durumda değildi. Bazı kullanıcılara test amaçlı yayınlanan araçların görüntülerinden anlayabildiğimiz kadarı ile aynı anda dört kameradan görüntü almak mümkün.

Yeni yayın araçlarının Facebook yayıncılarına getirdiği tek yenilik çoklu kamera desteği değil elbette. Artık yayıncılar, bir video izlerken ya da oyun oynarken kendi görüntülerini ekranın köşesine yerleştirebilecekler. Hatta dilerseniz ekranı ikiye bölüp bir yarısına kendinizi diğer yarısına oyun ya da videoyu yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, artık yayınlarınıza dilediğiniz PNG ya da farklı formatta görseli ekleyebilirsiniz. GIF dosyalarının kabul edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Facebook’un yeni video araçlarını ne zaman tüm kullanıcılar için yayınlayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Buraya tıklayarak, canlı video araçlarının sizin için kullanıma açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz.