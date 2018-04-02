Facebook bugün, arkadaşlarınızla sohbet etmenize ve dijital ortamda grup etkinliklerine katılmanıza olanak tanıyan Spaces için yeni bir avatar özelleştirme paketi sundu.

Sosyal medya devi, sanal gerçeklik hangout uygulaması olan Spaces için bugün yeni bir paket duyurdu. Daha önce Spaces, avatarınızın saç rengi ve göz şekli gibi özellikleri için sınırlı bir seçenek veriyordu ve vücut şekli gibi daha özel şeyleri isteğiniz doğrultusunda değiştiremiyordunuz. Ancak bugün gelen güncelleme ile beraber size yüzlerce seçenek sunuluyor.

Facebook konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Herkesin kendisini doğal bir şekilde yansıtabileceği bir sanal gerçeklik (VR) platformu oluşturmak istiyorduk ve bu bağlamda daha iyisini de yapabileceğimizi biliyorduk” dedi. Şirket bunlara ek olarak VR’de arkadaşları ile zaman geçiren insanların kendilerini bu şekilde daha iyi ifade edebileceklerinin de altını çizdi.

Avatarlar güncellenmiş ve iyileştirilmiş olsa da, elbette ki Ready Player One’ın yakınından geçemiyor. Şu an için avatarlar çizgi film karakteri gibi görünse de şirket, daha iyi ve gerçekçi olması için üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Yeni Spaces ile beraber avatarların vücutları bir kenara dursun, karakterinizin yüz özelliklerini, kaşlarını, gözlerini ve ağız pozisyonlarını ayarlayabileceksiniz. Şirketin onayladığı bu seçeneklerin Spaces’te bu hafta mevcut olması bekleniyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook’un VR alanındaki girişimini nasıl olmuş?