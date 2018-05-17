Facebook’dan Pazarlamacıların Yüzünü Güldürecek Uygulama

Son birkaç haftadır sürekli Facebook’un yapacak olduğu yeni girişimleri ve ileriye yönelik planlarını duyuyoruz. Bu noktada sosyal medya devi, şimdi de pazarlamacılar ile müşterileri buluşturacak bir uygulama yapmayı planlıyor.

Facebook, skandallar sonrası gerek yıkılan itibarını toparlamak, gerekse sarstığı güveni tekrar kazanmak için yeni girişim ve uygulamalara yelken açmaya hazırlanıyor. Farklı güncellemeler ve özellikler alan sosyal medya devi, şimdi de pazarlamacılar ile müşterileri buluşturacak bir uygulama yapıyor.

Yeni platformda, pazarlamacılar markalarıyla en çok uyuşan müşterileri kolayca bulabilecek. Henüz piyasaya girmeyen uygulamanın ilk görüntüleri ise Alman bir site tarafından paylaşıldı. Markalı İçerik Eşleme adı verilen platformda, öne çıkan 3 özellik olacak: Arama, Önerilen İçerik Oluşturucular, Kayıtlı Listeler.

Arama, içerik oluşturuculara hangi kitlelere ulaştıklarını aratabilirsiniz. Yani örneğin, genç kadınlara uygun veya genç kadınlar için popüler olan içerik oluşturucuları aratabilirsiniz.

Kayıtlı Listeler, seçtiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi bulabileceğiniz bir yerdir. Bunları video başına etkileşim veya görüntüleme sayısına göre sıralayabilirsiniz.

Önerilen İçerik Oluşturucular, adından da anlayabileceğiniz üzere bir listeleme şeklidir. Facebook, içerik oluşturuculara yönelik yeni araçlar sunarken aylar önce bu platformun varlığını da işaret etmişti.

Önümüzdeki aylarda hakkında daha fazla bilgi alacağımız bu platform, markalı içerik fırsatları için oldukça yararlı ve yardımcı bir araçtır. Henüz ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmeyen bu platform, size para kazanma konusunda da iyi fırsatlar sunabilir.