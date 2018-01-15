Facebook'ta arkadaşlar arası etkileşimi arttırmak için marka ve sayfaların gönderilerini alt sıralarda göstereceğinin açıklanmasının ardından Facebook hisseleri büyük bir düşüş gösterdi. Bu açıklamanın Zuckerberg'e maliyeti ise 3.3 milyar dolar oldu.

Facebook'un CEO’su ve kurucu ortağı olan Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile dünyanın en büyük sosyal medya platformunda ciddi bir değişikliğe gideceklerini, marka ve sayfaların içeriklerinin arkadaş içeriklerinin arkasında kalacağını duyurmuştu.

Bu değişikliğin Facebook’ta dengeleri nasıl değiştireceği ve markaların Facebook’un bu değişikliğine nasıl tepki vereceğini merak ederken, yalnızca bir açıklamanın Facebook CEO’sunun servetinden 3.3 milyar dolar gitmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Zuckerberg’in Facebook’ta aile ve arkadaşlık etkileşimini arttırmak istediklerini açıklamasından sonra Facebook hisseleri %4.5 değer kaybetti ve Zuckerberg’in serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yaşanan kayıpla 74 milyar dolara indirildi.

Peki bu büyük kaybı yaşatan güncelleme ne içeriyor? Değişikliklerin ardından Facebook kullanıcıları ana sayfanın yukarılarında çoğunlukla arkadaşlarının ve ailelerinin içeriklerini görecekler. Marka ve sayfaların gönderileri ise aldıkları etkileşime göre alt sıralarda yer alacak.