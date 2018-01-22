Facebook Demokrasiye Hizmet Ediyor mu?

Amerikan seçimleri ve Dünya'nın bugün geldiği genel durum... Facebook bu denklemin neresinde yer alıyor?

Amerika seçimleri ve dünyada olup biten bir sürü olay... Facebook bunca denklemin neresinde yer alıyor ve halen objektif ve demokratik olmayı başarıyor mu? Facebook cephesinden gelen açıklama 'demokratik' olduğu kadar bir o kadar bürokratik: "Facebook, arkadaşların ve ailelelerin bir araya gelmesi için yaratılmış bir platform. Daha sonra büyüyüp geldiği hal işi bambaşka boyutlara taşıyor."

Daha sonra gelen açıklamalar da bir o kadar bürokratik: "Keşke negatif ve pozitif taraflarını dengeleyebilecek bir şey diyebilseydik ama öyle bir şey yok. Facebook özgür bir platform ve nefret suçları dışında hiçbir şeye müdahil olma yetkimiz yok, bu yüzden tarafsızlığımızı korumak zorundayız." şeklinde suya sabuna dokunmayan bir konuşma gelmiş oldu.

Açıkçası bu tür platformların, kendini objektif olmaya çok kasmadan özgürlükçü yapısını koruması gerektirdiğini düşünenlerdenim. Neticede günde bir milyardan fazla insanın giriş çıkış yaptığı bir platformdan bahsediyoruz ve eğer objektif ve demokrat olmak istiyorlarsa, nefret ve şiddet suçu hariç her şeye gözü kapalı izin vermek zorundalar. Tabi ki bunun ne kadarını başardıkları da sizin yorumlarınıza kalıyor.