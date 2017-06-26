Video ağını genişletmeye yönelik sürekli bir atılım halinde olan Facebook, bölüm başı 3 milyon dolar bütçeyi bulacak bir dizi yapmaya başlıyor.

Hollywood’un oyunculuk ve yetenek ajanslarıyla görüşmelere başlayan Facebook, 13-34 yaş arasındaki kitleyi hedefleyen ve 17-30 yaş arasındaki izleyicilere odaklandığı dizi projesinin her bölümüne yaklaşık 3 milyon dolarlık bir bütçe ayıracak.

Netflix gibi tüm bir sezonu aynı gün yayınlanmasındansa geleneksel bölüm bölüm yayın mantığına dayanacak olan dizi için Hollywood ile bir anlaşma yapmaya hazırlanan Facebook, izleyici sayısı ve alışkanlıklarla ilgili verilere ulaşmak istiyor. Anlaşılan şirket, dizi projesini sağlam temellere dayandırarak istikrarlı bir şekilde yürümesini hedefliyor.

Facebook dışında Apple da geçtiğimiz günlerde Sony Pictures’ın eş başkanları Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg’u işe almış ve video programlama biriminin başına geçirmişti. Geçtiğimiz hafta da senaryosu önceden yazılmamış, Planet of the Apps adında bir şov yayına başlamıştı. Mobil uygulamaların dünyayı nasıl etkisi altına aldığı anlatılan dizide Jessica Alba ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler yer alıyor.