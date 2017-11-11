Facebook Kriz Durumlarında Bağış Yapmayı Kolaylaştırıyor

Facebook, getirdiği yeni özellikle Dünya'nın herhangi bir bölgesinde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen topluluklara daha kolay ve güvenli bir şekilde yardımcı olunabilmesinin önünü açıyor.

Halihazırda bünyesinde bulundurduğu Kriz Yanıt Merkezi'ne getirdiği yeni özellikle Facebook hiç bir ek ücret almadan bağışları mağdurlara ulaştırıyor. Crisis Response yani Kriz Yanıt Merkezi'ne giren kullanıcılar sağ tarafta bulunan bağış yap seçeneğiyle doğal afet bölgelerine destek olabiliyor.

Facebook, bu gibi durumlar için doğal afet zamanlarında mağdurlara yardımcı olabilecek yerel kuruluşlara para toplayan ve gönderen aynı zamanda bu işi kar amacı gütmeden yapan GlobalGiving ile ortak çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü Asha Sharma, bir felaketin ardından yeniden inşa ve iyileştirme sürecinde mağdurların ihtiyacı olduğunu vurgulayarak felaketlerden etkilenmek insanların mümkün olduğunca yardım etmek istediğini söyledi. Sharma, amaçlarının toplulukların krizden kurtulmalarını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Teknoloji şirketlerinin son zamanlarda doğal afet yaşayan bölgelere yardım yapmak için çeşitli girişimlerde bulunmalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?