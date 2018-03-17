Facebook, yaptığı bir açıklamayla veri toplama ve saklama konusundaki politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, siyasi veri analizi firması Cambridge Analytica ile Stratejik İletişim Laboratuvarları'nı (SCL) askıya aldığını söyledi. Bu iki şirket, 2016 ABD seçimlerinde Donald Trump’ın kampanyası için veri operasyonları yürütüyordu.

ABD'de 2016 Başkanlık seçimlerinin yankıları devam ediyor. Donald Trump tarafından yapılan neredeyse her açıklama ABD medyasında ve sosyal ağlarında dalga konusu olurken, seçimlerin şaibeli olduğu tartışmaları da sürüyor. Bu anlamda Rusya'nın müdahalesi en çok tartışılan konuyken Facebook tarafından yapılan bir açıklama seçime gölge düşürecek bir başka konuyu daha ortaya çıkardı. Buna göre, Trump'ın Facebook kampanyalarını yürüten iki şirket, adaletsiz bir şekilde kendilerine avantaj sağlayacak kullanıcı verilerini uygunsuz bir şekilde elde ettiği bildiriliyor.

Bununla birlikte Facebook tarafından yapılan açıklamada, söz konusu verilerin seçim reklam kampanyalarıyla bağlantılı olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenemediği de aktarıldı. İddialara ilişkin olarak ise Cambridge Analytica herhangi bir yorum yapmaktan ilk etapta kaçındı.

Facebook genel müdür yardımcısı Paul Grewal tarafından kaleme alınan bir blog yazısına göre, SCL'nin kullanıcı verilerine nasıl sahip olduğu şöyle anlatıldı: 015 yılında Cambridge Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Aleksandr Kogan, kullanıcıların kişilikleriyle ilgili bakış açılarını öngörme sözü veren “thisisyourdigitallife” adlı bir uygulama oluşturdu. Yaklaşık 270.000 kişi onu indirip Facebook üzerinden giriş yaparak, Kogan'a kendi ikametgâhı, sevdikleri Facebook içeriği ve arkadaşlarıyla ilgili bazı bilgiler verdi. Bu veriler Kogan tarafından Facebook ilkelerini ihlal edilmesiyle, yayıldı. Durumu farkeden Facebook, uygulamayı hemen kaldırdı. Ayrıca Kogan ve yardımcılarının uygunsuz toplanan verileri imha ettiklerini belgelemelerini istedi ve taraflar imha işlemini onayladıklarını belirtti.

Grewal yazısında, verilerin silinip silinmediğini doğrulamak için harekete geçtiklerini söylerken " Doğruysa, bu başka bir kabul edilemez güven ihlali ve yaptıklarının taahhüdüdür" ifadelerini kullandı. Askıya alma işleminin kalıcı olmadığını söyleyen Facebook yetkilisi, kullanıcıların Facebook’un hizmet şartlarına uyduklarına yönelik adım atmalılar dedi.