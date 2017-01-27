“Facebook Durduruldu” Hatası Nasıl Çözülür?

Facebook’un son 1-2 gündür bir anda coşan durduruldu hatası için oldukça basit bir çözümü olduğunu biliyor musunuz?

Android dünyasında bellek ve batarya performansı katili olmasına rağmen kullanmaktan da geri kalmadığımız Facebook ve Facebook Messenger, günde birkaç saat mutlaka uğradığımız bir mecra haline geldi. Ancak birçok Android cihazında son 1-2 gündür Facebook’un sürekli durduruldu hatası aldığı söyleniyor.

Peki zırt pırt ekranda popup olarak çıkan bu “Facebook Durduruldu” hatasından nasıl kurtulabilirsiniz? Çözümü aslında oldukça basit. Uygulamayı güncellemek!

Evet, belki de dalga geçer gibi geliyor olabilir ama doğrusu bu. Çünkü Facebook’un sık sık yayınladığı güncellemelerden birinde yaptığı düzenleme patladığı için sürekli bu durduruldu hatası gelmekteydi. Hemen ardından kısa bir süre içerisinde ise Facebook bu sorunu düzelten bir güncelleme daha sundu. Eğer cihazınızda Facebook yüklü ve sürekli hata veriyorsa Google Play Store’a girerek Uygulamalarım bölümünden Facebook’un güncellemesinin olup olmadığını kontrol edebilir, ya da direkt olarak aşağıdaki bağlantıdan bakabilirsiniz.

Eğer sizde güncelleme görünmüyor ve hala durdurma hatası alıyorsanız birazcık daha beklemenizde fayda var. (Ya da dilerseniz beta kaydı yaptırarak en azından beta güncellemesiyle sorunu çözebilirsiniz bir ihtimal)