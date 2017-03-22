İddialara göre, Mark Zuckerberg, zihin okuma implantları çıkarma afiresinde.

Şirketin Gizli Departmanı, Nisan ayında -akıl okuma cihazlarını- kullanışa sunabilir. Söylentiler, sık sık telepatik bir sistem kurma hayalinden ve bunun gelmiş geçmiş en büyük iletişim teknolojisi olacağından bahseden Zuckerberg'in, Nisan ayında bu hayalini gerçekleştirmek için oldukça büyük bir adım atacağı yönünde.

Geçtiğimiz Ocak ayında Facebook kendi insan kaynakları sayfasıda, şirketin milyarlarca dolarlarını kameralar ve genişletilmiş gerçeklik cihazları gibi deneysel

teknolojiler için kullanmakta olan gizli departmanı "Building 8" için "beyin-bilgisayar arayüzü mühendisi" ve "nörolojik görüntüleme mühendisi" aradığını duyurmuştu. İddialar bu departmanda ekibin zihin okuma implantları oluşturmaya çalıştığı yönünde.

Önümüzdeki ay, San Francisco Menlo Park'taki geliştirici konferansında "Building 8" ekibi hakkında bir açıklama yapacak olan Zuckerberg'in, söylentileri doğrulayacağı

ve zihin okuma cihazını kullanıma sunacağı düşünülüyor.

Building 8 ekibi şayet böyle dudak uçuklatan cinsten bir teknoloji geliştirdiyse, umarız günün birinde zihnimize sahip çıkabiliriz!