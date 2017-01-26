Facebook’a iki aşamalı kimlik doğrulama için USB güvenlik anahtarı desteği geldi.

Facebook’a hesabını daha güvenli hale getirmek için telefonunuza gönderilen SMS aracılığıyla iki aşamalı kimlik doğrulama kullanabiliyorsunuz. Artık Facebook hesaplarında kullanmak için yeni bir güvenvlik yöntemi daha mevcut: USB güvenlik anahtarları.

Google, Dropbox gibi firmalardan sonra Facebook da bu güvenlik odaklı USB cihazlar için destek sundu. Bu özel fiziksel güvenlik anahtarları, SMS aracılığıyla telefonunuza gönderilen kodlardan çok daha iyi bir güvenlik sağlıyor. Bu nedenle oldukça verimliler, bununla birlikte son derece kolay bir kullanıma sahipler. Cihazı bilgisayara taktıktan sonra, Facebook hesabına bağlanmak için sadece üzerine hafifçe dokunmak yeterli oluyor.

Bununla birlikte Facebook’un güvenlik konusunda yaptıkları bununla sınırlı değil. Sosyal medya devi, bugün gizlilik temellerini yeniden düzenlediğini duyurdu.