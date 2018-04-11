Zuckerberg, 'Rakibimiz!' Dediği 3 Platformun Sahibi

Amerika'da en çok indirilen sosyal medya uygulamalarının sahibi ya Facebook ya da bunların benzerlerinin sahibi Facebook.

Amerika’da en çok indirilen ve kullanılan 10 uygulamaya bakıldığında bunların birçoğu Facebook’a ait. Sahip olmadığı uygulamalarınsa benzerlerini üreten sosyal medya devinin tekelleşme konusunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz.

Görselde gördüğünüz uygulamaların en üst sırasında kiler oyun olduğundan 19. sıradaki WhatsApp’ında sahibi olan Facebook popüler uygulamalar konusunda geniş bir yere sahip. Snapchat ve Instagram gibi rakiplerinin neredeyse tüm özelliklerini kopyalayan Facebook, kodlamada yaptığı değişikliklerden dolayı herhangi bir ücret ödemiyor. Ayrıca YouTube benzeri bir içerik platformu konusundaki çalışmalarına da devam ediyor.

Veri skandalları düşünüldüğünde Facebook’un bukadar fazla kullanıcı verisinin sahibi olması büyük bir sorun haline dönüşebilir. Gerçekleşen soruşturma sırasında ABD Senatorü Graham Facebook’un tekel olup olmadığı konusunda dikkat çekici ifadelere yer verdi. Kongre, Zuckerberg’e hangi uygulamalarla bilgi paylaşımı paylaşımı yaptığı ve rekabet ettiği konusunda zorlamaya devam ediyor.