Facebook, Evlerimize Mikrofon ve Kamera Yerleştirmek İstiyor!

Bundan sadece birkaç yıl önce herhangi bir insana, evine mikrofonlar ve kameralar yerleştireceğinizi söyleneniz dehşete kapılırdı. Teknolojinin yaramaz çocuğu Facebook, mobil cihazların donanımlarını kullanma alışkanlığını evlerimize uyarlamak istiyor.

Sosyal medya devi Facebook, son yıllarda geçirdiği dönüşümle dünyanın en büyük reklam ajansı haline geldi. 2.2 milyarı aşkın üyesi onu sınırları belli olmayan bir ülkeye dönüştürdü. Bu ülkede aynı zamanda hukuk kuralları da yok ve kontrolü elinde tutan platform, bizim hakkımızda bizden daha çok şey biliyor. Akıllı telefonlarımızın kameraları ve mikrofonları, dinleme ve izleme için kullanılıyor, reklamverenler için pazarlama verisine dönüştürülüyorlar.

Evlerimiz, bizim en rahat olabildiğimiz, pijamalarımızla bütün gün takılabildiğimiz özel alanlarımızdır. Dünyanın meraklı gözlerinden uzak bir ortamda bulunmak herkesi rahatlatır. Ancak son yıllarda akıllı telefonlarımız ve bilgisayarlarımız üzerindeki kamera ve mikrofonlar, o meraklı oluşumların gözü kulağı olmuş durumda. Bu gerçeği kabul etmek karamsar bir bakış açısı değil, çünkü kitlelerlin izlendikleri ve dinlendikleri bir gerçek.

Facebook, elektronik cihazlar içindeki bu operasyonunu evlerimize uyarlamak istiyor:

Cheddar adındaki bir teknolojis sitesi, sosyal medya devinin Portal olarak bilinen ve 499 dolara alıcı bulacak bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtiyor. Facebook’un bu cihazı 15 inçlik bir ekran, yüz tanıma sistemi, mikrofonlarla ses kontrolü ve geniş açılı bir kamera içeriyor.

Yüz tanıma sistemi temel olarak, insanların şifrelerini girmeden hesaplarına erişmelerini sağlamak amacıyla kullanılacak. İnsanlar evlerinde mobil cihaz ya da bilgisayar kullanmadan sosyal ağlarına erişim sağlayabilecekler.

Ancak oldukça endişe verici bir durum var. Bu cihaz, Facebook’a bağlı olan ve zihin okuma teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten Building 8 adındaki bir araştırma şirketi tarafından üretiliyor. En azından şimdilik Portal’ın beyin okuma yerine, alışkanlıklarımızı ve tüketim eğilimlerimizi okumaya yönelik bir cihaz olduğu aşikar. Açıkçası kötünün iyisi de tam olarak böyle bir şey.

Cheddar'a göre:

"Cihaz, Amazon'un Echo hoparlörlerine benzeyen akıllı bir asistan olarak konumlanmak yerine, aile bireyleri ve arkadaşlarla görüntülü sohbet ortamı sağlayacak. Aynı zamanda sosyal ortama sürekli bağlı kalmanın da bir yöntemini sunacak."

Facebook her yıl düzenlediği geliştiriciler konferansı olan F8’in 2018 ayağında bu ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. 2018’in ikinci yarısında ise Portal’ın piyasaya sunulacağı söyleniyor.

Açıkçası özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliği sıkıntısı sadece Facebook’a özgü bir durum değil. Günümüzde pek çok şirket, bizim hakkımızdaki verilerin boyutunu arttırmak ve daha kontrollü para kazanma teknikleri geliştirmek üzerine çalışıyor.

Peki siz Facebook’un Portal cihazını piyasaya çıkması halinde evinize almak ister miydıniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz.