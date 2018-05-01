F8 Geliştirici Konferansı'nın internet sitesi, Zuckerberg konferansı başlatmadan 15 dakika önce çöktü.

Facebook'un ev sahipliği yaptığı ve merakla beklenen F8 Geliştirici konferansı 1-2 Mayıs tarihleri boyunca sürecek. Konferansın tamamı Facebook üzerinden canlı yayınlanıyor. Yayını tüm dünyaya aktaran ve konferans ile ilgili bazı bilgiler veren internet sitesi ise Zuckerberg'ün açılış konuşmasına 15 dakika varken çöktü.

Zuckerberg'ün veri gizliliği sorunlarını ele aldığı kısım boyunca erişilemez durumda olan sitenin açığı, konferansta bulunan farklı haber kaynaklarının bu süre boyunca yayına devam etmesi ile kapandı. Konferans başladıktan kısa bir süre sonra düzelen site, şu an aktif durumda.

Facebook, WhatsApp, Instagram gibi yenilikleri merakla takip edilen birçok uygulamaya dair önemli değişikliklerin ve özelliklerin konuşulduğu konferansa göz atmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.