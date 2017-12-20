Sosyal medya devi, yeni yapay zeka destekli yüz tanıma sistemini duyurdu. Artık fotoğraflara etiketlenmesiniz bile bildirim alacaksınız. Ürkütücü yeniliğin ardında ise tam da Facebook’a göre bir neden yatıyor.

Teknoloji çağının altın mecralarından birisi olan Facebook, kullanıcıların fotoğraflardan yüzlerini tanıyan yazılımı zaten uzun yıllardır kullanıyor. Bu durumu kalabalık bir fotoğraf yüklediğinizde ve kişileri etiketlemek istediğinizde görebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızın yüzlerine tıkladığınızda, direkt o kişinin çıkması ya da Facebook’un “X kişisini buraya etiketlemek ister misiniz?” diye sorması, şirketin yapay zekada geldiği noktayı gösteriyor.

Facebook, yeni yayımladığı bir blog yazısıyla kullanıcıların gizlilik saldırılarından korunmaları amacıyla yeni özelliğini duyurdu. Artık şirketin kullandığı yüz tanıma yapay zekası daha kapsamlı olacak. Elbette bunu kullanmak için kullanıcıların izin vermeleri gerekiyor. Ardından Facebook, sizden yüz verilerinizi alıyor ve herhangi bir fotoğrafa etiketlenmeseniz dahi size bildirimle uyarı gönderiyor.

Dışarıdan bakıldığında bu son derece masum bir girişim olarak görünüyor. Sonuçta insanların birbirlerinin mahremiyetini, o kişinin haberi olmadan sosyal medyada paylaşması durumuna çok sık rastlıyoruz. Hiç istemediğiniz bir fotoğrafın, başkaları tarafından Facebook’a yüklenmesi halinde artık haberiniz olacak.

Diğer taraftan birçok otoriteye göre Facebook’ın yüz tanıma teknolojisi sınırları çok aşıyor. Her ne kadar kullanıcıdan onay alma şartı getirilse de, madalyonun diğer tarafı oldukça can sıkıcı. Çünkü kişisel bilgilerimizi ve yüzümüzü kendi onayımızla Facebook’a tanıtmış oluyoruz.

Şirket bu özelliğin, basit bir açma kapatma anahtarıyla kullanabileceğini söylüyor. İnsanlar arası ilişkiler boyutunda oldukça yerinde bir adım olsa da, kişisel bilgilerimizi bir şirketle paylaşıyor olmamız ürkütücü olabilir.

Birçok Avrupa ülkesinde Facebook, yüz tanıma yazılımını kullanamıyor. Çünkü insanlar, bu teknolojiden çekinerek hukuki yollarla özelliğin yasaklanmasını sağladılar.

Yüzümüz, kimliğimizin önemli bir parçasıdır. Bunun farkında olan teknoloji şirketleri, kişisel bilgilerimizi olabildiğince büyük bir hızla ellerinde toplamya devam ediyorlar.