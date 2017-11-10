Daha önce 'Etkinlikler' adlı uygulamayı piyasaya süren Facebook, umduğunu bulamamıştı. Fakat bu sefer de 'Local (yerel)' adıyla benzeri bir uygulamayı tekrar çıkaran Facebook, yerel kullanıcıların görüşleri ve işletmelerle ilgili bilgileri ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Facebook’un bulunduğunuz yöredeki etkinliklere dayalı tekil takvim uygulaması olan ‘Events (Etkinlikler)’ uygulaması, geçtiğimiz yıl kullanıma girmişti. Uygulama pek rağbet görmemişti. Kullanıma girdikten birkaç gün sonra, en çok indirilen iOS uygulamaları arasından düşmüştü.

Facebook bugün şansını yeniden denemeye karar vermiş olmalı. Bugünden itibaren eski adıyla ‘Events’ uygulamasını artık ‘Local (yerel)’ uygulaması olarak kullanmaya başlayabileceğiz. Yeni uygulama, yerel işletmelerle ilgili bilgileri ve Facebook kullanıcılarının görüşlerini bir araya getiriyor. Facebook’un ürün müdürü Aditya Koolwal yaptığı bir açıklamada “Facebook Local adlı yeni uygulama, ne yapacağınız, nereye gideceğiniz, ne yiyeceğinizle ya da ihtiyacınız olan herhangi bir şeyle ilgili daha kolay bilgi almanızı sağlayacak” dedi.

Bu bilgilerin büyük bölümü halihazırda telefonunuzda yüklü olması ihtimali bulunan Facebook uygulamasında mevcut aslında. Neden ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuş, bilemiyoruz. Sadece şu var ki Facebook’un öncü uygulaması o kadar çok özellikle doldu ki, var olan özelliklerin hepsi hakkında bilgi sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle ayrı bir uygulama eğer tutacak olursa, daha fazla ön plana çıkarak, faydalı olabilir. Local uygulamasının en ilginç tarafı, hem etkinlikleri listelemesi, hem de takvim özelliğini barındırması. Eğer Facebook bunu bir bilet satış uygulaması olarak kullanırsa, oldukça prim yapacaktır. Aynı zamanda Foursquare ve Yelp’e de bir adım daha yaklaşabilir.

Local şu anda iOS ve Android için indirilebilir.