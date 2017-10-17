Facebook, Popüler Sosyal Medya Uygulaması TBH’yi Satın Aldı!

Facebook, artık dünya tarihinin en köklü firmalarından biri. Çünkü çıktığı zamanlar çocuk olan insanlar birer yetişkin oldular ve yeni bir nesil bambaşka istek ve alışkanlıklarla geliyor. Bu yüzden, her köklü marka gibi Facebook’un nüfusu da yaşlanıyor ve yeni doğan bireyler Facebook’u sıkıcı bulduklarını dile getiriyorlar.

Marka yaşlanması ya da metal yorgunluğu denilen bu olay, bütün sektörlerde faaliyet gösteren dev firmaların en büyük sorunlarından. Çünkü onları tanıyan bireyler yaşlandıkça kendileri de yaşlanıyorlar ve her zaman yeni nesillerden de tüketici kazanmaları gerekiyor. Bu şekilde uzun yıllar sonrasında, yeni müşteri kazamadan dibi boylayan birçok marka var.

TBH ise özellikle ABD'li gençlerin arasında kullandıkları popüler bir sosyal medya uygulaması. Facebook, Instagram ve Twittter’a nazaran TBH, onların ihtiyaçlarına daha çok sesleniyor. Yükselen başarısı ve artan kullanıcı sayısı dolayısı ile dikkat çekiyordu. Haliyle gençleşmek için daha önce Instagram’ı bünyesine katan Facebook, şimdi de TBH’ı satın aldı.

Henüz geçtiğimiz yaz aylarının başında piyasaya çıkan TBH, iOS üzerinden indirilebilen bir uygulama ve kısa sürede üst sıralara girmeyi başardı. Günümüzde Facebook kullanan çoğu bireyin artık Instagram’a kaydığını düşünürsek, TBH gibi enerjik platformların Facebook’un geleceğine yönelik önemli yatırımlar oldukları çıkarımını da yapabiliriz.

Peki ne bu TBH?

“Dürüst olmak gerekirse” yani “To Be Honest” sözlerinin kısaltmasını isim olarak kullanıyor. Kullanıcılar isim, soyisim ve okul isimlerini girdikten sonra otomatik olarak uygulamaya dahil oluyorlar. Rehberlerdeki kişileri uygulamaya aktardıktan sonra, rastgele 4 arkadaşıyla birlikte çoktan seçmeli soruları cevaplamaya başlıyorlar. Bu sorular da kişilerin diğer arkadaşları tarafından oluşturuluyor.

Bu karmaşık fakat iletişim kanallarını açan uygulamaya gençler ve genç yetişkin gruplar dahil oluyor. Erkek kullanıcılar mavi elması temsil ederlerken, kadın kullanıcılar da pembe elması temsil ediyorlar.

Bugün 5 milyondan fazla kullacısı olan uygulama artık Facebook’un bünyesinde yaşamına devam edecek. TBH üzerinden Ağustos ayından bu yana 1 milyar mesajın gönderildiği belirtiliyor.