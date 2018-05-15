Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, platforma ait ürün ve araçları daha güvenli ve etkin bir şekilde kullanmak için özellikle 'genç' kesime hitap eden ve bünyesinde eğitimler, ipuçları ve tavsiyeler barındıran 'Gençlik Portalını' hayata geçirdi.

60 farklı dilde erişim ve kullanım olanağı bulunan Gençlik Portalı, şu konuları kapsayacak...

Eğitim: Sayfalar, gruplar, etkinlikler ve profil gibi ürünlerin güvenli bir şekilde nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler. İlaveten, Facebook’un hangi tip verileri topladığı ve söz konusu verileri nasıl kullandığı ile alakalı bilgiler.

Akranlardan Görüşler: Dünyanın neresinde olursa olsun gençlerin ağzından, teknolojiyi yeni ve yaratıcı bir şekilde nasıl kullandıklarına ilişkin görüşler.

Deneyim kontrol yolları: Güvenlik, içerik şikâyetleri, paylaşımlarınızı kimlerin görebileceğine karar verme gibi konularda ipuçları.

Öneriler: Sosyal medyaya ara verme ihtiyacı hissetiğinizde yapılması gerekenler ve internetten en iyi biçimde faydalanmak için birtakım kılavuzlar.

Facebook, bu Gençlik Portalını oluştururken İngiltere, İtalya, Amerika ve Brezilya’dan gençlik grupları ile konuştu ve Sao Paulo’daki Güvenli İnternet Günü atölye çalışmaları, Kanada’daki We Matter gençlik forumu ve Küresel Emniyet Ağı Zirvesi gibi etkinliklerden de bilgi ve öneriler aldı.