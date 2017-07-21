Facebook, Gizlice Modüler Akıllı Telefon Geliştiriyor!

Facebook'un gizli projelerinden birisi sızdırılmış olabilir. Proje kapsamında eskidikçe telefon değiştirmek yerine telefonun parçalarını değiştirebileceğiz.

Business Insider tarafından paylaşılan bir rapora göre Facebook’un çok önemli planları ortaya çıkmış olabilir. Facebook’un Building 8’de geliştirdiği projelerden birisini gözler önüne seren rapor, Facebook’un modüler akıllı telefon geliştirdiğini gösteriyor.

Şirket, bugün tüketicilerin satın aldığı ve birkaç yıl içinde kaçınılmaz olarak modası geçen pahalı telefonları önlemek için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patent, potansiyel ürün kategorileri olarak hem telefonu hem de hoparlörü tanımlıyor.

Facebook’un modüler bir telefon projesi üzerine çalıştığı kesin olarak belli değil, ancak bazı çok önemli somut bilgiler herkesin beyninde bu düşüncelerin oluşmasını sağladı.

Bu bilgilerin en önemlisi, bu senenin başında Building 8’in lideri olarak çalışmaya başlayan Dugan’dan başkası değil. Dugan, Google Arama Teknolojileri ve Projeleri’nden sorumluydu ve Project Ara adlı modüler bir telefon geliştirmişti. Google daha sonrasında projeyi kesince Facebook’a geçen Dugan’ın projesine burada devam ettiği düşünülüyor.

Yayınlanan bu patent Business Insider’ın beklediği gibi olursa, gelecekte Facebook tarafından üretilmiş modüler telefonlar satın alabiliriz. Bilgisayarlarımız eskidikçe parçalarını değiştirebileceğimiz telefonlar, yakın gelecekte kullandığımız yeni telefonlar olabilir.