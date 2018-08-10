Sosyal medyanın en çok kullanılan platformu olan Facebook, hangi içeriklerin sansürlenmediğinden bahsetti.

Sosyal medyada artan nefret söylemleri ve yanlış haberler sonucunda linç olayları patlak verdi. Bunun üzerine bir açıklama da Facebook'tan geldi. Açıklamada, içeriğin sadece yanlış olduğu için kaldırılmadığı özellikle belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, Hindistan'da yayılan yanlış haberlerin şiddetle sonlanmasının ardından birçok medya platformu açıklamada bulundu. En çok kullanılan platformlardan olan Facebook için; Küresel Politika Yönetimi Müdürü Monica Bickert "Hard Questions" adlı programda, Facebook'un karşılaştığı en zor konular hakkında konuştu. Bu sosyal medya platformu, kişisel saldırılara ve nefret söylemlerine karşı oldukça ciddi kurallara sahip. Ancak sahte içeriklerin sansür almıyor olması birçok tepkiye maruz kalmasına sebep oluyor.

Bickert, "Facebook'ta kişisel saldırılara ve nefret söylemlerine izin vermiyoruz. Çünkü bu; insanların kendilerini raharsız hissedip, paylaşım yapmalarını engelleyecek bir ortam oluşmasına sebep oluyor." dedi. "Sahte olmanın korkunç bir yanı olsa da, ister soykırım ister başka bir dünya ile ilgili olsa bile, içeriği sadece yanlış olduğu için kaldırmıyoruz" diye de ekledi.

Bickert, platformdaki içeriği engellerken yerel düzenlemelerin de dikkate alındığını söyledi. "Ayrıca o ülkede yasa dışı olduğu bildirilen konuşmaları, sadece o ülkede kaldıracağız." dedi.