Yeni araçlarla yöneticilerin grup yönetimini daha rahat yapmalarına yardımcı olunurken, kullanıcıların da grup üyelerini daha iyi tanımaları için fırsat sağlanıyor.

Facebook bugün gruplar için bir dizi yeni özellik yayınladı. Sayfa yöneticilerinin online topluluklarını daha iyi yönetip büyütmelerini sağlama amacını taşıyan araçlar, üyelerin de birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını sağlıyor. Kullanıcı geri bildirimine dayalı olarak geliştirilen yeni eklemeler karşılama mesajlarını, rozetleri, üye profillerini ve diğer yönetici seviyesindeki kontrolleri içeriyor.

Yöneticilerin Facebook gruplarında yeni üyelere hoş geldiniz mesajı yazmak için bugüne kadar öncelikle bizatihi bir mesaj yazarak her yeni üyeyi konumlandırdıktan sonra bu mesaj içerisinde etiketleme yapmak gerekiyordu. Fakat yeni ‘Karşılama Mesajları’ özelliği ile yöneticiler yeni üyeleri kendiliğinden etiketleyen karşılama mesajı yazabilecekler.

Diğer yeni özellikler, üyelerin birbirlerini ve aynı zamanda yönetici ekibiyle diğer grup liderlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olma odaklı. Yeni rozetlerle üyeler grup yöneticilerini, moderatörleri ve gruba yeni katılan üyeleri kolayca tanıyabiliyorlar.

Bunun yanında üyeler başkalarının isimleri üzerine tıkladıklarında üye oldukları gruplara özel profillerini de görebiliyorlar. Böylece bu kişilerin ne kadar zamandır gruba üye oldukları, ortak arkadaşınız olup olmadığını, ya da sizinle aynı etkinliklere katılıp katılmadıkları gibi konularda fikir sahibi olabiliyorsunuz.

Facebook bununla insanların ortak noktalar taşıyan diğer kullanıcıları keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtiyor. Söz konusu küçük profillerde aynı zamanda kişinin tam Facebook profilini görebileceğiniz, onlara doğrudan mesaj yazabileceğiniz ya da arkadaş olarak ekleyebileceğiniz butonlar da bulunuyor.

Aynı zamanda geçmişe dayalı üye etkinlik verileri doğrultusunda, gönderi zamanlama gibi ip uçlarını içeren ‘Group Insights’ adlı bir araç da grupların kullanımına sunuluyor.

Yöneticiler ise artık tüm gönderi yorumlarını kapatmak yerine, yorumları kişiye göre kapatabiliyorlar. Üstelik grup kurallarına uygun davranmayan üyeleri tek bir tıkla birkaç gruptan silebiliyorlar.