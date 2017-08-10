Facebook, Gruplar Uygulamasını Kaldırıyor!

iOS ve Android için Facebook’un grup yönetimi, gruplara katılma ve yeni gruplar yaratma gibi özelliklerin kullanılmasını kolaylaştıran Gruplar uygulaması artık kullanılmayacak.

Facebook’un bu hafta kaldırdığı ikinci uygulama Gruplar uygulaması oldu. Bu hafta içinde Lifestage uygulamasının da kullanımına son veren Facebook, 2014 yılında başlatılan Facebook Gruplar uygulamasının da kullanımına son vereceğini duyurdu.

Facebook yaptığı açıklamada, "Grup ekibi genel grupların deneyimini iyileştirmek için ek araçlar üzerinde çalışıyor. Ana Facebook uygulamasına yatırım yaparak toplum için daha fazlasını yapabileceğimizi gördük" dedi.

1 Eylül’den itibaren Facebook gruplar uygulaması kullanılmayacak. Ancak web sitesi üzerinden veya ana uygulama üzerinden erişmeye devam edebileceksiniz.

