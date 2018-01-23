Medya patronu Rupert Murdoch, Facebook’un güvenilir haberler yayınlamak için para ödemek zorunda olduğunu açıkladı.

Facebook, Amerika'daki Başkanlık seçimlerinde yaşanan ve hala tepkilerin devam ettiği yalan haberler sorununa bir çözüm bulmak için çalışıyor. Her gün milyonlarca insan, gündem haberlerini Facebook duvarlarında gezerek görüyorlar. Biz dahil pek çok haber medyasının paylaştığı haberleri okuyarak, gündem hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Durum böyle olunca, bir kitleyi yönlendirmek için Facebook büyük etken oluyor. Yalan haberlerle bir yerlere gelmeye çalışan medya organlarını önlemek isteyen Facebook, bunun için özel algoritmalar geliştiriyor.

Bu olayı yakından takip eden Avustralya asıllı ABD’li medya patronu Rupert Murdoch, Facebook’un “güvenilir” haberlere garanti vermesi için, bu yayıncılara ücret ödemesi gerektiğini açıkladı. Facebook, geçtiğimiz hafta sahte haber kaynaklarının önüne geçebilmek adına, güvenilir haber kaynaklarını araştırıp kullanıcılara ilk sıralarda bu haberleri çıkaracağını duyurmuştu.

Facebook’un yaptığı bu duyurunun ardından News Corporation ve Fox News Channel gibi medya kuruluşlarının sahibi Rupert Murdoch’tan bir açıklama geldi. Murdoch, Facebook’un güvenilir haber kaynağı sunabilmesi için, kablolu TV’lerin uyguladığı modele benzer bir şekilde medya kuruluşlarına ödeme yapması gerektiğini savundu. Medya kuruluşlarının haber ve içeriklerinin Facebook’un değerini artırdığını söyleyen Murdoch, buna rağmen bu hizmetlerin yeteri kadar ödüllendirilmediğini açıkladı.

Ayrıca, “güvenilir haber”in kime göre güvenilir olduğunu da sorgulayan Murdoch, Facebook’un bu çabalarının işin içinde para ticareti olmadan başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünüyor. Peki, sizce Murdoch’un açıklamaları doğru mu? Facebook, güvenilir haberler için para ödeme işlemine başlamalı mı? Webtekno adına konuşmam gerekirse, sizlere her zaman en doğru haberi aktarmaya çalışıyoruz. Bizler de medyayı takip ettiğimiz için bazen yanılabiliyoruz, ancak amacımız her zaman en doğru haberi sizlere ulaştırmak. Bunun için Facebook’un para vermesinin hiçbir önemi yok.